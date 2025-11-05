استاد نصیر الدین سامی کیلئے آغا خان میوزک کا اعلیٰ ایوارڈ کا اعلان
لاہور(شوبز ڈیسک)آغا خان میوزک پروگرام نے 2025 کے ایوارڈز کے فاتحین کا اعلان کردیا، پاکستان کے استاد نصیر الدین سامی سمیت بھارت، ایران، بحرین، فرانس، ترکیہ اور سینیگال سمیت دیگر ممالک کے فنکاروں کو ایوارڈز سے نواز جائے گا۔۔۔
فاتحین کو انعام کی رقم کے علاوہ کیریئر کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی، جیسے نئی موسیقی بنانا، ریکارڈنگ، وراثت محفوظ کرنا اور موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع شامل ہیں۔ایوارڈز کی تقریب پہلی بار برطانیہ میں ہوگی، عالمی ججوں نے 400 سے زائد نامزدگیوں میں سے فاتحین کا انتخاب کیا۔