صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

استاد نصیر الدین سامی کیلئے آغا خان میوزک کا اعلیٰ ایوارڈ کا اعلان

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
استاد نصیر الدین سامی کیلئے آغا خان میوزک کا اعلیٰ ایوارڈ کا اعلان

لاہور(شوبز ڈیسک)آغا خان میوزک پروگرام نے 2025 کے ایوارڈز کے فاتحین کا اعلان کردیا، پاکستان کے استاد نصیر الدین سامی سمیت بھارت، ایران، بحرین، فرانس، ترکیہ اور سینیگال سمیت دیگر ممالک کے فنکاروں کو ایوارڈز سے نواز جائے گا۔۔۔

 فاتحین کو انعام کی رقم کے علاوہ کیریئر کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی، جیسے نئی موسیقی بنانا، ریکارڈنگ، وراثت محفوظ کرنا اور موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع شامل ہیں۔ایوارڈز کی تقریب پہلی بار برطانیہ میں ہوگی، عالمی ججوں نے 400 سے زائد نامزدگیوں میں سے فاتحین کا انتخاب کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

آئینی ترمیم : حکومت، پیپلزپارٹی ایک پوائنٹ پر پہنچ گئے : دیگر اتحادیوں کو بھی لائیں گے حکومت سے کہوں گا کہ ترمیم پہلے سینیٹ میں لائی جائے : اسحاق ڈار

زہران ممدانی نیویارک کا پہلا مسلم مئیر بننے کی جانب گامزن، ٹرمپ پریشان : فنڈز کی کٹوتی کی دھمکی، یہودی ووٹروں سے حمایت روکنے کی اپیلیں

آئینی ترمیم کیلئے حکمران اتحاد کو سینیٹ، اسمبلی میں دو تہائی اکثریت حاصل

ایسی دنیا چاہتے جہاں مساوات اور انسانی حقوق کا احترام ہو : صدر زرداری

مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس : معززین پر مشتمل مزید موثر مسجد مینجمنٹ کمیٹیوں کے قیام پر اتفاق

27 ویں ترمیم سے ملک کی بنیادیں ہل جائینگی، منظور نہیں ہونے دینگے : اپوزیشن اتحاد

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak