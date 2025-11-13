صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے آئی ،انسانوں کی موسیقی میں فرق کرنا نا ممکن:سروے

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اے آئی ،انسانوں کی موسیقی میں فرق کرنا نا ممکن:سروے

پیرس(شوبز ڈیسک) مصنوعی ذہانت سے تیار موسیقی اور انسانوں کی بنائی ہوئی موسیقی میں فرق کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔۔۔

 سروے کمپنی اپسوس نے فرانس کی سٹریمنگ پلیٹ فارم ‘ڈیذر’ کیلئے کیے گئے ایک سروے میں 9 ہزار افراد کواے آئی سے تیار کردہ موسیقی کے 2 اور انسانی تخلیق کردہ ایک موسیقی سنائی گئی۔ڈیذر کے مطابق ‘97 فیصد لوگ اے آئی سے مکمل طور پر تیار کردہ اور انسانوں کی بنائی گئی موسیقی کے درمیان فرق نہیں بتا سکے ۔یہ سروے ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکا میں پہلی بار موسیقی کا گانا، جس میں مرد گلوکار کی آواز مصنوعی ذہانت سے تخلیق کی گئی تھی، چارٹ میں پہلے نمبر پر پہنچ گیا۔ ڈیذر کے سی ای او الیکسس لانترنیئر نے کہا کہ سروے کے نتائج واضح کرتے ہیں کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جو سن رہے ہیں وہ انسان نے بنایا ہے یا اے آئی نے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ :ہسپتال کے ملبے سے 35لاشیں برآمد،مزید 3فلسطینی شہید

بھارتی حکومت نے کار دھماکا دہشت گردی قرار دیدیا

برطانیہ نے شہریوں کو پاکستان ، بھارت کے سرحدی علاقوں کے سفر سے روک دیا

’آپ کی بیگمات کتنی ہیں‘؟ ٹرمپ کا شامی صدر احمد الشرع سے سوال

افغان طالبان کا خواتین مریضوں کو ہسپتال جانے کیلئے برقع پہننے کا حکم

جنوبی کوریا :سابق انٹیلی جنس چیف گرفتار ، پارلیمنٹ کومارشل لا کی رپورٹ نہ دینے کا الزام

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak