صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہریتک روشن کے پوسٹرز کمرے میں لگائے تھے :کریتی سینن

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ہریتک روشن کے پوسٹرز کمرے میں لگائے تھے :کریتی سینن

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکارہ کریتی سینن نے انکشاف کیا کہ ان کی پہلی فلم ‘‘ہیروپنتی’’ کی ریلیز کے بعد انہیں بالی ووڈ سپر سٹار ہریتک روشن کا فون آیا تھا۔۔۔۔

سینن نے بتایا کہ ریتک روشن وہ واحد اداکار ہیں جن کے پوسٹرز انہوں نے اپنے کمرے میں لگائے تھے ۔اداکارہ نے اپنے فین گرل لمحے کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ جب ہیروپنتی ریلیز ہوئی تو ٹائیگر شروف نے خاص طور پر ریتک روشن کے لیے فلم کی سکریننگ رکھی تھی، مگر مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ میں سو رہی تھی کہ رات کے دو بجے میرا فون بجا، جس پر نامعلوم نمبر تھا۔ کریتی نے مزید بتایا کہ جب میں نے ٹرو کالر چیک کیا تو اس پر Hrithik لکھا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ واقعی وہ مجھے کال کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہریتک روشن کی مداح رہی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ہر میچ میں پرفارمنس کی توقع ہم روبوٹ نہیں : حارث رئوف

پاکستان کی ٹیم رینکنگ بہتر ، سلمان،ابرار کی بھی ترقی

قائداعظم ٹرافی :ملتان کے علی عثمان کی میچ میں دس وکٹیں

پاکستان شاہینز رائزنگ سٹارز ایشیا کپ میں شرکت کیلئے دوحہ پہنچ گئی

عبد اللہ احمد نے بیلجیئم باکسنگ چیمپئن شپ تیسری مرتبہ جیت لی

بابراعظم کو اپنی کرکٹ پر توجہ دینا ہوگی:کامران اکمل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak