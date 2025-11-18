صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی فلم شعلے 50برس بعد نئے اختتام کیساتھ ریلیز کیلئے تیار

ممبئی(شوبز ڈیسک)بھارت کی شہرہ آفاق فلم ‘شعلے ’ 50 برس بعد نئے اختتام کے ساتھ اگلے ماہ ریلیز کی جائے گی۔۔۔۔

 ماضی میں فلم کے ڈائریکٹر رمیش سپی کو ملک میں ایمرجنسی کے باعث مجبوری کے تحت فلم کا اختتام تبدیل کرنا پڑا تھا۔ رمیش سپی کے مطابق فرق زیادہ نہیں ہے ، بس اصل اختتام میں ٹھاکر گبر کو مار دیتا ہے ۔ لیکن جو ورژن گزشتہ 50 سال سے چل رہا ہے ، اس میں ٹھاکر کو پولیس افسر روک دیتا ہے کہ تم خود قانون کے رکھوالے ہو، اس لیے قانون اپنے ہاتھ میں لینا درست نہیں۔

 

