  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سٹائل ایوارڈ، ہانیہ عامر 2025کی بہترین اداکارہ قرار

کراچی(این این آئی) پاکستان کی خوبرو اداکارہ ہانیہ عامر نے سال 2025 کی بہترین اداکارہ کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔کراچی میں سٹائل ایوارڈ 2025 کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 جس میں شوبز ستاروں نے شرکت کر کے تقریب کو چار چاند لگائے ، ایوارڈ کی تقریب میں عابدہ پروین نے عارفانہ کلام پیش کر کے سماں باندھ دیا۔اداکار ہانیہ عامر کو ڈرامہ کبھی میں کبھی تم میں شاندار اداکاری پر سال کی بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا گیا، ہانیہ عامر کو عوام کی جانب سے زیادہ ووٹ ملنے کی وجہ سے فاتح قرار دیا گیا۔حرا فیصل کو سال کی خوبصورت انفلوئنسر کے ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ سوشل میڈیا کی وائرل جوڑی ریحان اور رابعہ رون اینڈ کوکو کو گھر میں بیٹھ کر شاندار ویڈیوز تخلیق کرنے پر بہترین انفلوئنسر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔

 

