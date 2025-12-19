صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرحان سعیدکا اہلیہ عروہ کیساتھ ویڈنگ ویڈیو کا گانا ریلیز

کراچی (این این آئی) گلوکار و اداکار فرحان سعید نے اپنی اہلیہ عروہ حسین کے ساتھ شادی کے نو سال مکمل ہونے پر اپنے نئے البم ‘خط’ کے گانے ‘منظر’ کو ریلیز کیا، جس میں ان کی شادی کے خوبصورت لمحات کو خصوصی ویڈیو کی صورت میں پیش کیا گیا ہے ۔

البم کے گانے ماہانہ بنیادوں پر ریلیز کیے جا رہے ہیں، جہاں ہر گانا اپنی انفرادی پہچان کے ساتھ ایک مکمل جذباتی کہانی کا حصہ بنتا ہے ۔اس گانے میں صابری سسٹرز کی خصوصی شمولیت بھی شامل ہے ۔ فرحان نے انسٹاگرام پر ایک جذباتی پیغام میں عروہ حسین کے نام یہ گانا منسوب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دن کو دنیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جس کے مرکز میں عروہ موجود ہیں۔

 

