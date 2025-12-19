چین:ہوٹل میں طویل قیام، صارف نے گند کا ڈھیر لگا دیا
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں ایک شخص نے ہوٹل میں قیام کے دوران کمرے میں گند کا ڈھیر لگا دیا۔
بے حس شخص کے کمرہ چھوڑنے کے بعد ہوٹل سٹاف نے کمرے کو تین فٹ گہرے کچرے کے ڈھیر میں پایا۔عملے کے سامنے غلاظت سے بھرپور یہ حقیقت تب کھلی جب مبینہ آن لائن گیمنگ کے نشے میں مبتلا شخص نے دو سال کے طویل عرصے بعد ہوٹل کا کمرہ چھوڑا۔وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کمرے کے ہر کونے میں کھانے کے گندے ریپر، مشروبات کی خالی بوتلیں اور کچھ کھانے سے بھرے برتن بھرے ہوئے ہیں اور اس ڈھیر کی اونچائی تقریباً تین فٹ تھی۔کمرے میں موجود ایک میز اور دو گیمنگ چیئر کچرے کے ڈھیر میں ڈوبی ہوئی پائی گئیں۔کمرے کے علاوہ باتھ روم میں بھی کچرے کا بلند ڈھیر پایا گیا۔