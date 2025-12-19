صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سہ ملکی سیریز،انڈر 19ورلڈ کپ کیلئے قومی ٹیم کا اعلان

  • کھیلوں کی دنیا
سہ ملکی سیریز،انڈر 19ورلڈ کپ کیلئے قومی ٹیم کا اعلان

فرحان یوسف قیادت جاری رکھیں گے ، حذیفہ کی جگہ عمر زیب ٹیم میں شامل

لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے تین ملکی سیریز اور آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا ۔فرحان یوسف پاکستان انڈر 19 ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے ، قومی انڈر 19 سکواڈ میں ایک تبدیلی کی گئی ہے اور محمد حذیفہ کی جگہ عمر زیب کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے ۔پاکستان انڈر 19 سکواڈ میں کپتان فرحان یوسف، عثمان خان (نائب کپتان)، عبدالسبحان، احمد حسین، علی حسن بلوچ، علی رضا، دانیال علی خان اور عمر زیب شامل ہیں۔حمزہ ظہور، حذیفہ احسن، مومن قمر، محمد صیام، محمد شایان، نقاب شفیق اور سمیر منہاس بھی سکواڈ کا حصہ ہیں۔ تین ملکی سیریز زمبابوے میں 25 دسمبر سے 6 جنوری تک کھیلی جائے گی جس میں پاکستان، افغانستان اور میزبان زمبابوے شامل ہیں۔ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈکپ 15 جنوری سے 6 فروری تک نمیبیا اور زمبابوے میں کھیلا جائے گا، دونوں ٹورنامنٹس 50 اوور فارمیٹ میں کھیلے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم ،122ارب روپے منافع

ڈالرسستا،چاندی بلندسطح پر،سونا2200روپے مہنگا

گاڑیوں کی خریداری کیلئے قرضوں میں 35فیصداضافہ

صنعتکاروں کا ڈیمرج ڈیٹنشن چارجز معاف کرنیکا مطالبہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ
Dunya Bethak