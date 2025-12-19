سپر لیگ:نئی ٹیموں کی بولی،بنیادی قیمت40لاکھ ڈالرز مقرر
قیمت میں اضافے کا امکان ہے ، نیلامی 8 جنوری کو اسلام آباد میں کرائی جائے گی،پی سی بی کی بڈ کمیٹی ٹیکنیکل معاملات کا جائزہ لے گی تمام ٹیموں کو سینٹرل پول سے 30 لاکھ ڈالر سالانہ ملیں گے ، سلطانز کے معاملات پی سی بی کے خود چلانے کی تجویز، حتمی فیصلہ نہیں ہوا،ذرائع
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان سپر لیگ کے گیارہویں سیزن میں نئی دو ٹیموں کو شامل کرنے کیلئے ٹینڈر پر بولی کے لیے نیلامی 8 جنوری کو اسلام آباد کنونشن سینٹر میں کرائی جائے گی۔ نئی ٹیموں کی بولی کیلئے بیس پرائس 40 لاکھ ڈالرز مقرر کی گئی ہے اور اس میں اضافے کا امکان ہے ۔ بولی میں شامل ہونے والوں کو سکیورٹی ڈپازٹ کے طور پر 2 لاکھ ڈالرز بڈنگ فیس جمع کرانا ہوگی اور جو بولی میں ناکام رہے گا اسے 20 ہزار ڈالرز فیس کے طور پر ادا کرنا ہوں گے جبکہ ایک لاکھ 80ہزار ڈالرز واپس کر دئیے جائیں گے ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پی سی بی کی بڈ کمیٹی،تمام ٹیکنیکل معاملات کا جائزہ لے گی۔ کوالی فائیڈ بڈرز کو نیلامی میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا جائے گا۔
ذرائع نے بتایا کہ جو مالک دس سالہ حقوق کے لیے فرنچائز خریدے گا وہ پہلے تین سال اسے فروخت نہیں کرسکے گا البتہ تین سال بعد2029 میں اگر وہ چاہے تو اپنی مرضی سے مالکانہ حقوق سے دستبردار ہوسکتا ہے ۔ پی سی بی کے ٹینڈر دستاویز کے مطابق تمام 8ٹیموں کو 2026 سے 2030 تک پانچ سال کے لیے سینٹرل پول سے تیس لاکھ ڈالرز سالانہ ملیں گے تاہم دستاویز میں بقیہ پانچ سال کا ذکر نہیں ہے ۔ ذرائع کے مطابق علی ترین اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں تنازع کی وجہ سے ملتان سلطانز کے مالک نے فرنچائز کا خیر باد کہنے کا اعلان کیا ہے ان کا معاہدہ31 دسمبر کو ختم ہوجائے گا۔ پی سی بی کے زیر غور یہ تجویز ہے کہ آئندہ سال ملتان سلطانز کے معاملات پی سی بی خود چلائے تاہم اس بارے میں پی سی بی انتظامیہ کو حتمی فیصلہ کرنا ہے ۔