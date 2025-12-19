صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیسرا ٹیسٹ،کیوی اوپنرز نے 26سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا

  • کھیلوں کی دنیا
تیسرا ٹیسٹ،کیوی اوپنرز نے 26سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا

ویسٹ انڈیز کیخلاف ڈیوون کونوے اور لیتھم نے 323 رنز کی شراکت قائم کی

ماؤنٹ مونگانوئی(سپورٹس ڈیسک)ویسٹ انڈیز کے خلاف تیسرے ٹیسٹ کی پہلے روز کیوی اوپنرز نے 26 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ماؤنٹ مونگانوئی میں کھیلے جارہے سیریز کے آخری میچ میں میزبان نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور ریکارڈ اوپننگ شراکت قائم کی۔ڈیوون کونوے اور کپتان ٹام لیتھم نے پہلی وکٹ پر 323 رنز کی شراکت قائم کی جو نیوزی لینڈ میں کھیلے گئے کسی بھی ٹیسٹ میچ کا سب سے بڑا اوپننگ سٹینڈ ہے ۔اس سے قبل 276 رنز کی اوپننگ شراکت کا ریکارڈ تھا جو کیوی ٹیم نے ہی دو مواقعوں پر، 1930 میں انگلینڈ کے خلاف اور 1999 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف بنایا تھا۔پہلے روز کھیل کے اختتام تک نیوزی لینڈ نے ایک وکٹ کے نقصان پر 334 رنز بنالیے ہیں۔ ڈیوون کونوے 178 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر ناقابل شکست ہیں اور جیکب ڈفی 9 رنز بناکر کریز پر موجود ہیں۔ویسٹ انڈیز کو دن کی واحد کامیابی ٹام لیتھم کی وکٹ کی صورت میں ملی جو 137 رنز بناکر کیمار روچ کا شکار بنے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

حقیقی مرد عورتوں کی باتوں میں نہیں بولتا، فضا علی کی یاسر نواز پر تنقید

وقت کا کرب اور ذمہ داری میری طاقت بنی:حدیقہ کیانی

دل کر رہا وزیراعلیٰ بہار کے کان کے نیچے 2لگاؤں:ثنا خان

فرحان سعیدکا اہلیہ عروہ کیساتھ ویڈنگ ویڈیو کا گانا ریلیز

بھارتی اداکارہ ندھی اگروال ہجوم کے نرغے میں پھنس گئیں

2029 سے آسکر ایوارڈز یوٹیوب پر نشر ہوں گے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ
Dunya Bethak