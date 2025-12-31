صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شفقت امانت علی اور ریشم کے نئے گانے کے بولڈ مناظر پر تنقید

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شفقت امانت علی اور ریشم کے نئے گانے کے بولڈ مناظر پر تنقید

لاہور (آئی این پی)گلوکار شفقت امانت علی اور ریشم کے نئے گانے میں بولڈ رومانوی مناظر پر صارفین نے تنقید کی ہے۔شفقت امانت علی ملکہ ترنم نور جہاں کی مشہور غزل پہلی سی محبت کا کور ورژن جلد ریلیز کرنے جا رہے ہیں۔۔۔

اس رومانوی گیت کی ویڈیو میں ریشم اور شفقت امانت علی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں جس کا ٹیزر ریشم نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔تاہم، گلوکار کو اس ویڈیو میں بطور ہیرو رومانوی کردار ادا کرنے پر شدید عوامی تنقید کا سامنا ہے ۔کئی مداحوں کا کہنا ہے کہ انہیں یہ کردار کسی اداکار کو دینا چاہیے تھا۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں ، زیورات موبائل فونز لوٹ لئے

شہریوں کو بیرون ملک بھیجنے کا جھانسہ دیکر رقم ہتھیانے والے 3ملزم گرفتار

شیخوپورہ:ٹینکر ڈرائیور کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق

کوٹ بلال میں ماں بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

گکھڑ:منشیات فروش پکڑا گیا

بوگس چیک دینے پر مقدمہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak