حِبا بخاری کیساتھ مجھے پہلے بھی بہت پسند کیا گیا:دانش تیمور

حِبا بخاری کیساتھ مجھے پہلے بھی بہت پسند کیا گیا:دانش تیمور

لاہور(شوبزڈیسک )فلم اور ٹی وی ڈراموں کے سپر سٹار دانش تیمور نے کہاہے کہ ہ عصرِ حاضر میں پاکستان ٹیلی ویژن ڈرامہ شہرت اور مقبولیت کے آسمان کو چُھو رہا ہے ، میری نئی ڈرامہ سیریل ‘ہمراہی’ لندن، ترکیہ اور اسلام آباد کی دل کش لوکیشن پر فلمائی گئی ہے ۔

 ٹی وی سکرین پر رومانس کے ساتھ ایکشن بھی دکھائی دے گا، ناظرین مجھے زندگی کے یادگار کردار میں دیکھیں گے ، میری بیگم عائزہ خان میری کامیابی پر بے انتہا خوش ہوتی ہیں اور جب ان کا ڈرامہ سپر ہٹ ہوتا ہے تو میں بھی دل و جان سے انہیں مبارک باد پیش کرتا ہوں۔ 2025ء کی طرح 2026ء بھی میرے لیے یادگار پراجیکٹ لے کر آ رہا ہے ، میں سوشل میڈیا سے زیادہ اپنے کام پر فوکس کرتا ہوں، میری نئی ڈرامہ سیریل ‘ہمراہی’ کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کرے گی، کیونکہ حِبا بخاری کے ساتھ مجھے ناظرین نے پہلے بھی پسند کیا ہے ۔

 

