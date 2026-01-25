امریکا میں پاکستانیوں کو کھیلوں میں شامل کرینگے :نیٹلی بیکر
لاہور(سپورٹس ڈیسک )امریکی قائم مقام ناظم الامور نیٹلی اے بیکر نے کہاہے کہ لاہور قلندرز کا اسلام آباد میں ہائی پرفارمنس سینٹر دیکھ کرخوشی ہوئی، لاہور قلندرز کے ذریعے امریکا میں پاکستانی نوجوانوں کو کھیلوں میں شرکت کا موقع دیا جائے گا۔
اسلام آباد میں لاہور قلندرز کی تقریب منعقد ہوئی جس سے امریکی قائم مقام ناظم الامور نیٹلی اے بیکر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیرِ اعظم یوتھ پروگرام میں شفاف طریقے سے لاہور قلندرز نے ٹیلنٹ کو منتخب کیا، لاہور قلندرز نے ہر صوبے میں جا کر کرکٹ ٹیلنٹ کو منتخب کیا، امریکا کا 250واں یومِ آزادی آ رہا ہے ، امریکا سمجھتا ہے کہ ہر نوجوان کو ٹیلنٹ دکھانے کا موقع دینا چاہیے ۔ پاکستان میں ویمن کرکٹ کا ٹیلنٹ دیکھ کر خوشی ہوئی، لاہور قلندرز ٹرائلز میں ویمن کرکٹ میں جوش و خروش دنیا کے لیے پیغام ہے ، جہلم میں لاہور قلندرز کے ٹرائلز دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ لاہور قلندرز نے ٹرائلز ہمیشہ شفاف انداز میں کیے ہیں، امریکا اور پاکستان کھیلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں گے ، امریکا نے رواں صدی کو سپورٹس کے نام کیا ہے ، امریکا فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا۔