ہندو مذہبی جذبات مجروح کرنے پر رنویر سنگھ کے خلاف مقدمہ
ممبئی (این این آئی)بالی ووڈ اداکار رنویر سنگھ کے خلاف بنگلور کے ایک پولیس سٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے ، جس میں ان پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے ہندو مذہبی جذبات اور چوونڈی دیوا روایات کو ٹھیس پہنچایا۔
شکایت بنگلور کے وکیل پرشانت میتھل نے دائر کی جس میں کہا گیا کہ رنویر نے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف ان انڈیا کی اختتامی تقریب میں فلم کے دیوا سین کی نقل کرتے ہوئے روایت کی توہین کی بلکہ چاونڈی دیوا کو خوفناک عورت کہا ،یہ کردار کرناٹک کے ساحلی علاقوں میں ایک مقدس دیوتا کے طور پر انتہائی احترام کا حامل ہے ۔