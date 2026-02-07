صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گووندا کی اہلیہ سنیتا آہوجا کی بولی ووڈ میں انٹری، پہلی فلم سائن کر لی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
گووندا کی اہلیہ سنیتا آہوجا کی بولی ووڈ میں انٹری، پہلی فلم سائن کر لی

ممبئی(شوبز ڈیسک)بولی ووڈ مشہور اداکار گووندا کی اہلیہ سنیتا آہوجا نے بالآخر فلمی دنیا میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ سنیتا آہوجا نے اپنی پہلی بولی ووڈ فلم سائن کر لی ، جو بالاجی موشن پکچرز کے بینر تلے بنائی جا رہی ہے ۔

اس فلم کی پروڈیوسر فلم ساز ایکتا کپور ہیں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ اس فلم کا نام تاحال تجویز نہیں کیا گیا ہے ، تاہم اس میں سنیتا آہوجا کو ایک اہم اور مضبوط کردار میں دیکھا جائے گا۔58 سالہ سنیتا تقریباً 20 دن کی شوٹنگ کریں گی، جبکہ فلم کی دیگر تفصیلات کو فی الحال خفیہ رکھا گیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak