صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ژالے سرحدی کی مزاحیہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ژالے سرحدی کی مزاحیہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

لاہور(این این آئی)اداکارہ و میزبان ژالے سرحدی کی مزاحیہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔ انسٹاگرام پر اداکارہ ژالے سرحدی نے ویڈیو شیئر کی جس میں وہ ویلنٹائن ڈے کی مناسبت سے ڈائیلاگ پر لپسنگ کررہی ہیں۔

ویڈیو میں اداکارہ کہتی ہیں کہ میرا تو 14 فروری کو پلان ایکدم فکسڈ ہے ، کسی بھی جوڑے کو دیکھوں گی تو زور زور چلاؤں گی، بھائی کل والی اچھی تھی۔ژالے سرحدی نے چند گھنٹوں قبل یہ ویڈیو شیئر کی جسے ہزاروں کی تعداد میں مداح دیکھ چکے ہیں اور اس پر تبصرے بھی کررہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

عمران خان کا اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ:سپریم کورٹ کے حکم پر عملدر آمد مکمل اپوزیشن اتحاد کے تیسرے روز بھی دھرنے جاری،شاہراہ دستور بند

ٹی 20ورلڈکپ:پاکستانی بلے باز ریت کی دیوار ثابت،بھارتی ہٹ دھرمی برقرار،پھر مصافحہ نہ کیا

پید ا ہوتے ہی اذان کے بعد گولیوں کی آواز سنی ،ان سے نہ ڈراؤ:صدر زرداری

پولیس اصلاحات کیلئے 3ماہ کی ٹائم لائن مقرر،ہر شہری کو سر کہا جائے:مریم نواز

سندھیوں،مہاجروں کو لڑانے والے حکومت کررہے:حافظ نعیم

پاکستان کو ترقی کی بلندیوں تک لے کرجائیں گے :احسن اقبال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak