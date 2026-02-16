صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایک مرتبہ دوست کو تھپڑ مارا تو وہ بے ہوش ہوگیا:اکشے کمار

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ایک مرتبہ دوست کو تھپڑ مارا تو وہ بے ہوش ہوگیا:اکشے کمار

ممبئی ( آئی این پی )بولی ووڈ سپر سٹار اکشے کمار نے حال ہی میں اپنی زندگی کے ایک ایسے واقعے کا ذکر کیا جس نے انہیں شدید خوف اور پشیمانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اکشے کمار نے بتایا کہ ایک پارٹی میں ان کے قریبی دوست کی ایک شخص کے ساتھ تلخ کلامی ہوگئی۔ وہ شخص بار بار ان کے دوست کو گالیاں دے رہا تھا۔

دوست کی بار بار کی توہین برداشت نہ ہو سکی اور میں نے اس شخص کو تھپڑ مار دیا، جس کے بعد وہ بے ہوش ہوگیا۔اس لمحے اکشے کمار کو شدید خوف محسوس ہوا اور وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگے کہ کہیں کوئی بڑا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ورلڈکپ ٹونٹی 20:نیپال کو شکست ویسٹ انڈیز بھی سپرایٹ مرحلے میں داخل

کرسٹیانو رونالڈو النصر کیلئے دوبارہ میدان میں، تنازع حل

محمد عامر نے بھارتی بیٹر ابھیشک شرما کو سلاگر قرار دے دیا

مہوش علی نے نیشنل ویمنز جونیئر سکواش کا ٹائٹل جیت لیا

عثمان طارق کے ایکشن پر سابق پاکستانی و آسٹریلوی کپتانوں کا تبصرہ

ویمنز ایشیا کپ رائزنگ سٹارز بھارت اے نے پاکستان کو شکست دے دی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak