صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وین ڈیزل نے پریانکا چوپڑا کو اپنی برتھ ڈے ٹوئن قرار دیدیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
وین ڈیزل نے پریانکا چوپڑا کو اپنی برتھ ڈے ٹوئن قرار دیدیا

لاس اینجلس (آئی این پی)ہالی ووڈ اداکار وین ڈیزل نے بالی ووڈ اداکارہ پریانکا چوپڑا کو اپنی بہترین برتھ ڈے ٹوئن قرار دیدیا ۔

 ہالی ووڈ اداکار نے لاس اینجلس میں اپنی آنے والی ایکشن تھرلر فلم دی بلف کے پریمیئر پر اداکارہ پریانکا چوپڑا کی تعریفوں کے پل باندھ د ئیے ،یاد رہے کہ دونوں کا یومِ پیدائش ایک ہی دن ہے جس پر ہالی ووڈ اداکار نے بھارتی اداکارہ پریانکا چوپڑا کو اپنی بہترین برتھ ڈے ٹوئن قرار دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا برتھ ڈے بھی ایک ہی ہے ، جس دوسری شخصیت کا میں سوچ سکتا ہوں وہ عظیم نیلسن منڈیلا ہیں، ہم سب دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

غزہ کیلئے مالی پیکیج، ہزاروں فوجی بھیجنے کے وعدے : امن بورڈ وہ کام کرسکتا جس کا کوئی دوسرا تصور بھی نہیں کرسکتا، پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 11 مہنگے جہاز گرے : ٹرمپ

تمام کاروباری اداروں کو ایف بی آر آن لائن نظام سے منسلک ہونے کیلئے ایک ہفتے کی مہلت

روز ویلٹ ہوٹل کی ازسر نو تعمیر و ترقی کیلئے پاکستان اور امریکا میں معاہدہ

مریم نواز سہولت بازار اتھارٹی آفس کا دورہ، کسٹمرکو لائیو کال، فیڈ بیک لیا

نکاح ثابت نہ ہونے کے باوجود حیاتیاتی والد نان و نفقہ کا پابند : ایف آئی آر میں ذات برادری نہ لکھیں : سپریم کورٹ

نیٹ میٹرنگ کی 8 فروری تک جمع درخواستیں پرانے قواعد کے تحت نمٹانے کی ہدایت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ
Dunya Bethak