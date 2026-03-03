صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماڈلز کو لوگ سنجیدگی سے نہیں لیتے :عمر شہزاد

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ماڈلز کو لوگ سنجیدگی سے نہیں لیتے :عمر شہزاد

لاہور (آئی این پی)ماڈل و اداکار عمر شہزاد نے کہا ہے کہ اداکاروں کو اہمیت ملتی ہے لیکن ماڈلز کو لوگ سنجیدگی سے نہیں لیتے۔

ایک انٹرویو کے دوران اداکار سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں اداکار ہونا کیسا ہے اور ماڈل ہونا کیسا ہے ؟انہوں نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اداکار ہونا اچھی بات ہے اور اداکاروں کو اہمیت بھی ملتی ہے لیکن ماڈلز کو لوگ زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتے ۔انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ پاکستانی ایوارڈ شوز میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ملتان سلطانز کی نئے مالک کے ساتھ پی ایس ایل میں واپسی

ورلڈ کپ‘پہلا سیمی فائنل آج،جنوبی افریقہ اورنیوزی لینڈ آمنے سامنے

کھلاڑیوں سے درست کام نہیں لیا گیا، ثقلین مشتاق

ٹی20ورلڈ کپ ، تاریخ کا سب سے بڑا ڈیجیٹل ایونٹ

مے ویدر اور مائیک ٹائیسن میں تاریخی مقابلے کی تیاریاں تیز

پاکستان ہاکی ٹیم کی انٹرنیشنل رینکنگ میں بہتری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak