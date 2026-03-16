صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حسن جہانگیر کا انڈین فلم میں اپنے گانے کیلئے 50ہزار ڈالر وصول کرنیکا انکشاف

  انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
حسن جہانگیر کا انڈین فلم میں اپنے گانے کیلئے 50ہزار ڈالر وصول کرنیکا انکشاف

کراچی(آئی این پی )پاکستانی لیجنڈری گلوکار حسن جہانگیرنے انڈین فلم دھرندرکی ٹیم سے ہوا، ہوا گانے کیلئے 50ہزار ڈالر وصول کرنے کا انکشاف کیا ہے ۔

ایک پروگرام میں گلوکارحسن جہانگیر سے سوال کیا گیا کہ آپ کا معروف گاناہوا ، کو دوبارہ سے فلمیں لے رہی ہیں ۔حسن جہانگیر کا کہناتھا کہ جی ابھی ایک فلم100کروڑ کی بنی ہے اوراس نے 1100کروڑ کا بزنس کیا ہے ۔ اس سوال پر کہ کیا کہ آپ کو انہوں نے کچھ پیسے دیئے ہیں ،اس پر لیجنڈری گلوکار کا کہناتھا کہ انہوں نے مجھے 50ہزا ڈالر بھیج دیئے ئیے ہیں ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

تمباکو نوش کے بچوں کو میٹابولک مسائل کا سامنا ہوتا ہے

نیدر لینڈز میں سنہری مچھلی نے کار چلا کر ریکارڈ بنا دیا

مائیگرین سے فوری آرام، آئس کیوب کاآسان طریقہ

زیادہ چکنائی والی غذا دماغ پر غیر متوقع اثر ڈال سکتی ہے

102 سالہ خاتون جو 50 سال میں کبھی ہسپتال نہیں گئی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
احتجاج پسند اہلِ مذہب کے نام
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پرانی تحریروں کا خاموش ورق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
استحکام اور قیمتوں میں استحکام
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، ایف بی آراور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
گورنرسندھ کو کیوں ہٹایا گیا؟
کنور دلشاد
سعود عثمانی
سنہرے پھول میں
سعود عثمانی
Dunya Bethak