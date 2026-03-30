آسکر ایوارڈز 2029میں بڑی تبدیلی کی تیاریاں

آسکر ایوارڈز 2029میں بڑی تبدیلی کی تیاریاں

لاس اینجلس (آئی این پی) فلمی دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ آسکر ایوارڈز ایک نئے دور میں داخل ہونے جا رہے ہیں، جہاں 2029 سے تقریب کے مقام اور نشریاتی نظام میں نمایاں تبدیلیاں متوقع ہیں۔

کئی برسوں سے یہ تقریب ڈولبی تھیٹر، لاس اینجلس میں منعقد ہوتی رہی ہے ، تاہم 2029 میں اسے شہر کے ڈاؤن ٹاؤن میں واقع ایل اے لائیو منتقل کر دیا جائے گا، جو ایک وسیع اور جدید مقام ہے ۔نئی جگہ پر ریڈ کارپٹ، مرکزی سٹیج، میڈیا کوریج اور آفٹر پارٹیز سب ایک ہی مقام پر منعقد کی جا سکیں گی، جس سے تقریب کو زیادہ منظم اور شاندار بنانے میں مدد ملے گی۔ مزید برآں 2029 سے آسکر ایوارڈز کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر بھی منتقل کیا جا رہا ہے ۔ تقریب کو دنیا بھر میں مفت یوٹیوب پر نشر کیا جائے گا، جبکہ امریکا میں یہ یوٹیوب ٹی وی پر بھی دستیاب ہوگی۔ 

 

جرم و سزا کی دنیا

متعدد وارداتیں ، شہری لاکھوں روپے سے محروم

سیدوالا میں دوستوں نے شہری کو قتل کر کے دفن کر دیا

قتل یا خودکشی ؟ نشتر کالونی میں نوجوان کی پراسرار ہلاکت

کاہنہ :پتنگ بازی وفروشی کیخلاف کریک ڈاؤن، 21 ملزم گرفتار

مراکش کشتی حادثے میں ملوث انسانی سمگلر گوجرانوالہ سے گرفتار

قصور :ٹریفک حادثات، ڈیڑھ سالہ بچی جاں بحق ، خاتون زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سماجی زوال کیسے آ تا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اب چیخنا کس بات کا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کے امریکہ سے مذاق رات
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک مارکیٹ‘ برآمدات اور آئی ایم ایف کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نہیں جے شنکر! پاکستان تمہارا محسن ہے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
پولیس کانسٹیبل سے کوچۂ سیاست تک… (2)
نسیم احمد باجوہ
