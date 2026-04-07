صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لوگ دوسری شادی کا مشورہ دیتے ہیں:شہریار زیدی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کراچی (این این آئی)سینئر اداکار شہریار زیدی نے کہا ہے کہ اہلیہ کی موت زندگی کا سب سے بڑا سانحہ ہے ، اب لوگ مجھے دوسری شادی کا مشورہ دیتے ہیں۔

ایک شو میں گفتگو کرتے ہوئے شہریار زیدی نے بتایا کہ اہلیہ کے انتقال کے بعد میری زندگی میں شدید تنہائی آ گئی ہے ، میں لوگوں کے درمیان ہونے کے باوجود خود کو تنہا محسوس کرتا ہوں، گھر واپس جا کر گھنٹوں کمرے میں بیٹھا رہتا ہوں۔انہوں نے کہا کہ بعض لوگ مجھے دوبارہ شادی کا مشورہ دیتے ہیں، مگر میرے لیے کسی اور کے ساتھ ویسا تعلق قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak