نامور بھارتی گلو کارہ آشا بھوسلے کو دل کا دورہ ،ہسپتال داخل
ممبئی (دنیا نیوز)نامور بھارتی گلو کارہ آشا بھوسلے کو اچانک طبیعت بگڑنے اور مبینہ طور پر دل کا دورہ پڑنے کے باعث ممبئی کے بریف کینڈی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق 92 سالہ گلوکارہ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور وہ اس وقت ہسپتال کے ایمرجنسی میڈیکل سروسز یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ ہفتے کے روز آشا بھوسلے کو اچانک سینے میں تکلیف محسوس ہوئی جس کے بعد انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا۔دوسری جانب ڈاکٹر پریت سامدانی نے اُن کے ہسپتال میں داخل ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا آشا بھوسلے اِس وقت ایمرجنسی یونٹ میں ڈاکٹروں کی زیرِ نگرانی ہیں، تاہم انہوں نے اُن کی صحت کے حوالے سے مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔