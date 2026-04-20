لوگ بھارتی گانے ہفتے بعد بھول جاتے ہیں:شان شاہد

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(آئی این پی )اداکار شان شاہد نے کہا ہے کہ لوگ بھارتی گانے ایک ہفتے بعد بھول جاتے ہیں۔۔۔

ایک فلمی تقریب کے دوران جہاں انہوں نے اپنی پنجابی فلم بھلہ کی کامیابی کا جشن منایا، وہیں انہوں نے پاکستان کی موسیقی کی روایت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قوالی ایک روحانی اور ثقافتی روایت ہے جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ قوالی ایک خوبصورت صنف ہے اور اسے دنیا بھر میں متعارف کروانے کی ضرورت ہے ، انہوں نے مزید کہا کہ بھارت میں اگرچہ بڑی تعداد میں موسیقی تیار ہوتی ہے ، لیکن وہاں کی دھنیں ہمارے معیار کی نہیں ہوتیں اور جلد بھلا دی جاتی ہیں، جبکہ ہماری موسیقی دیرپا اثر رکھتی ہے ۔

کھیلوں کی دنیا

سپر لیگ سلطانوں نے کنگز کو ہرادیا زلمی بھی فاتح

ملتان سلطانز کا حصہ بننا خواب کی تعبیر ہے :حمزہ ظہور

پاکستان زمبابوے ویمن سیریز کیلئے میچ آفیشلز کا اعلان

سعد بیگ سے قبل غازی غور کے انتخاب پر تشویش کا اظہار

ومیکرکٹ میں ٹیلنٹ نہیں میرٹ کی کمی:احمد شہزاد

ہارنے کی عادت 5 سال پہلے چھوڑ چکے :حارث رؤف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مایوسی کا بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
غیر متوقع نتائج
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
معرکہ لوڈشیڈنگ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری‘ توانائی اور برآمدات کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خیر دیکھیں گے یہاں روشنیاں دوسرے لوگ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عدل و انصاف کی اہمیت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
