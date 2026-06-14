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سلمان خان کی درخواست پر عدالت کا فلم ’کالا ہرن‘ کیخلاف نوٹس

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سلمان خان کی درخواست پر عدالت کا فلم ’کالا ہرن‘ کیخلاف نوٹس

ممبئی (شوبزڈیسک )بالی ووڈ کے معروف اداکار سلمان خان نے دہلی ہائی کورٹ میں نئی فلم ‘کالا ہرن: دی بیٹل فور جسٹس’ کی ریلیز روکنے کی درخواست دائر کی ہے ۔

اداکار کا مؤقف ہے کہ فلم کے میکرز نے ان کی شخصیت اور تشہیری حقوق کی خلاف ورزی کی ہے ۔سلمان خان کی قانونی ٹیم کے مطابق فلم کے ابتدائی پوسٹر میں ایسے اشارے اور عناصر شامل ہیں جو اداکار کی عوامی شخصیت سے مشابہت رکھتے ہیں جس سے ناظرین کو غلط تاثر مل سکتا ہے ۔ پوسٹر میں دکھایا گیا کردار ایک ایسے بریسلٹ سے ملتا جلتا بریسلٹ پہنے ہوئے ہے جو سلمان خان کے مشہور ٹوئرکوائز بریسلٹ جیسا ہے ۔مزید یہ کہ قانونی ٹیم نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ فلم کے مناظر یا کردار سامعین کو بغیر اجازت اداکار سے جوڑ سکتے ہیں جبکہ درخواست میں کالے ہرن کے شکار کے مقدمے کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جس کے بارے میں مؤقف ہے کہ اس سے اداکار کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے ۔دوسری جانب فلم کے پروڈیوسر امیت جانی نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فلم سلمان خان کی زندگی پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس میں بشنوئی برادری اور جنگلی حیات سے ان کے تعلق کو موضوع بنایا گیا ہے ۔دہلی ہائی کورٹ نے درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے مقرر کر دی ہے ۔

 

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