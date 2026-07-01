صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہمایوں اشرف نے اب تک غیر شادی شدہ رہنے کی وجہ بتا دی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ہمایوں اشرف نے اب تک غیر شادی شدہ رہنے کی وجہ بتا دی

کراچی (آئی این پی)اداکار ہمایوں اشرف نے اب تک اپنے غیر شادی رہنے کی وجہ بتا دی۔ ایک یوٹیوب شو میں سنگل رہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے اداکار نے کہا کہ میرے نزدیک غیر شادی شدہ زندگی کا سب سے بڑا فائدہ آزادی ہے۔

 سنگل افراد کو اپنی روزمرہ زندگی کے بارے میں کسی کو جواب دہ نہیں ہونا پڑتا، وہ اپنی مرضی سے سوتے ، جاگتے اور جب چاہیں کہیں بھی گھومنے جا سکتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ سنگل شخص صرف اپنی ذمے داری اٹھاتا ہے ، کسی پر انحصار نہیں کرتا اور گھریلو مسائل یا روزمرہ کے حساب کتاب کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوہنگ:50سالہ شخص مین ہول میں گرکر جاں بحق

ملت ٹاؤن: خریداری کے بہانے دکان سے موبائل اور نقدی چوری

کرایہ نامہ جمع نہ کروانے والا گرفتار

ناکہ بندی کے دوران اسلحہ برآمد ملزم پولیس کی حراست میں

زرعی اراضی سے ٹیوب ویل، واٹر پمپ اور انورٹر چوری، مقدمہ درج

شادی شدہ خاتون کو مبینہ اغواء کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
زبردستی کا عشق
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہاں خریدا ہے جہاز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم پر اخراجات: زوال کا سفر جاری ہے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغانستان سے دہشت گردی، پاکستان کیلئے بڑا چیلنج
سلمان غنی
جاوید حفیظ
جنگ اور امن میں معلق مشرقِ و سطیٰ
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہریوں کے حقوق و فرائض
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak