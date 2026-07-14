صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دانیال ظفر نے اپنی اداکاری پر تنقید کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
دانیال ظفر نے اپنی اداکاری پر تنقید کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیا

لاہور(شوبز ڈیسک)گلوکار علی ظفر کے بھائی، ابھرتے ہوئے اداکار و گلوکار دانیال ظفر کا کہنا ہے کہ غم ایک انتہائی ذاتی احساس ہے اور اسے کسی ایک پیمانے پر ناپا نہیں جا سکتا۔

 لیکن لوگ صرف چیخ و پکار کو ہی اداکاری سمجھتے ہیں۔انسٹاگرام پر اداکار نے اپنی ڈرامہ سیریل زنجیریں کے چند پسِ پردہ مناظر شیئر کیے اور اپنی پرفارمنس پر ہونے والی تنقید کا جواب بھی دے دیا۔انہوں نے لکھا ہے کہ میرا ‘آپریشن کرائی موڈ’ ناکام ہو گیا، پرفارمنس کے دوران ایک آنسو پر قابو پانے کی کوشش کرتے کرتے میں بچوں کی طرح رونے لگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak