صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانیہ:معروف کامیڈین جمی کرکٹ مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
برطانیہ:معروف کامیڈین جمی کرکٹ مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے

لندن(شوبزڈیسک )شمالی آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والے معروف برطانوی کامیڈین جمی کرکٹ مختصر علالت کے بعد 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔

جمی کرکٹ اپنی شائستہ اور صاف مزاح کے باعث شہرت رکھتے تھے ۔ انہوں نے متعدد بار برطانیہ کے معروف رائل ویرائٹی شوز میں اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔1945 میں شمالی آئرلینڈ کی کاؤنٹی ٹائرون میں پیدا ہونیوالے جمی کرکٹ نے 18 برس کی عمر میں ہالیڈے کیمپوں میں پرفارم کرنا شروع کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

دوسرا ٹیسٹ : عبداللہ شفیق کی سنچری، قومی ٹیم کی پوزیشن مستحکم

تیسرا ٹی 20:پاکستان ویمنز کی جیت، سیریز سری لنکا کے نام

پاکستانی گرلز کے ہیروز اوپن ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ میں 8 میڈلز

کامن ویلتھ گیمز:پاکستانی گولڈمیڈلسٹ باکسر فاطمہ زہرا وطن واپس پہنچ گئیں

مائیکل سمتھ 2 سال کیلئے قومی کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ مقرر

کوریاکو پھر شکست،پاکستان کی ہاکی ٹیسٹ سیریز میں فیصلہ کن برتری

آج کے کالمز

ایاز امیر
دونوں خاندان بات سمجھ نہیں رہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جمہوریت خود قید ہوگئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اٹھارہویں ترمیم ،خواب سے سراب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
نئے صوبوں پر پیش رفت کا جائزہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ری سیٹ پاکستان، بٹن پریس ہوچکا؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دِل اور وقت کا ضیاع
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak