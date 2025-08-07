چینی مہنگی بیچنے والوں کیخلاف کریک ڈائون، 72 افراد گرفتار
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)چینی کے مقرر کردہ نرخوں پر عملدرآمد نہ کرنے، مہنگے داموں فروخت کیخلاف حکومتی کریک ڈاؤن جاری ہے۔
ترجمان پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 566 دکانداروں کیخلاف چینی کی قیمتوں میں ناجائز منافع خوری پر کارروائیاں کی گئیں،پنجاب بھر میں 73 افراد گرفتار، 5 کیخلاف مقدمات درج جبکہ 496 افراد کو جرمانے کیے گئے ،اب تک 28 ہزار 328 افراد کیخلاف کارروائیوں میں 1899 افراد گرفتار جبکہ330 کیخلاف مقدمات درج کروائے جاچکے ہیں،لاہور ڈویژن میں 89 گراں فروشوں ، گوجرانوالہ ڈویژن میں106 ، فیصل آباد میں 72 ، ساہیوال ڈویژن میں 19، سرگودھا 36، راولپنڈی میں 67 ،بہاولپور ڈویژن میں 68 ،ڈی جی خان 40، جبکہ ملتان میں 69 گرانفروشوں کیخلاف کارروائیاں کی گئیں۔ ترجمان پرائس کنٹرول کا کہنا تھا کہ چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے اور قلت پیدا کرنیوالوں کو گرفتار اور بھاری جرمانے عائد کیے جارہے ہیں، عام مارکیٹ میں چینی کی دستیابی میں واضح بہتری آئی ہے۔