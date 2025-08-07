صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی مہنگی بیچنے والوں کیخلاف کریک ڈائون، 72 افراد گرفتار

  • پاکستان
چینی مہنگی بیچنے والوں کیخلاف کریک ڈائون، 72 افراد گرفتار

لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)چینی کے مقرر کردہ نرخوں پر عملدرآمد نہ کرنے، مہنگے داموں فروخت کیخلاف حکومتی کریک ڈاؤن جاری ہے۔

ترجمان پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 566 دکانداروں کیخلاف چینی کی قیمتوں میں ناجائز منافع خوری پر کارروائیاں کی گئیں،پنجاب بھر میں 73 افراد گرفتار، 5 کیخلاف مقدمات درج جبکہ 496 افراد کو جرمانے کیے گئے ،اب تک 28 ہزار 328 افراد کیخلاف کارروائیوں میں 1899 افراد گرفتار جبکہ330 کیخلاف مقدمات درج کروائے جاچکے ہیں،لاہور ڈویژن میں 89 گراں فروشوں ، گوجرانوالہ ڈویژن میں106 ، فیصل آباد میں 72 ، ساہیوال ڈویژن میں 19، سرگودھا 36، راولپنڈی میں 67 ،بہاولپور ڈویژن میں 68 ،ڈی جی خان 40، جبکہ ملتان میں 69 گرانفروشوں کیخلاف کارروائیاں کی گئیں۔ ترجمان پرائس کنٹرول کا کہنا تھا کہ چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے اور قلت پیدا کرنیوالوں کو گرفتار اور بھاری جرمانے عائد کیے جارہے ہیں، عام مارکیٹ میں چینی کی دستیابی میں واضح بہتری آئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ماہرہ خان کی ساڑھی کیلئے بھاؤ تاؤ کرتے ویڈیو وائرل

انمول بلوچ کے ساتھ صرف دوستی کا رشتہ ہے :علی رضا

پڑھتے پڑھتے محبت ہوگئی تھی،حنا چودھری نے لو سٹوری بیان کردی

گلوکارہ آئمہ بیگ اور زین احمد رشتہ ازدواج میں منسلک

عامر خان ممبئی میں شاہ رخ خان کے ہمسائے بن گئے

نورا فتیحی کے آگے پاکستانی آئٹم سانگ غیر معیاری:یاسرحسین

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak