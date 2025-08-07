صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد :طوفانی بارش گاڑیاں تیرنے لگیں،لاہور کے بھی کئی علاقوں میں تیزبارش

  • پاکستان
اسلام آباد :طوفانی بارش گاڑیاں تیرنے لگیں،لاہور کے بھی کئی علاقوں میں تیزبارش

اسلام آباد،لاہور(نامہ نگار، مانیٹرنگ ڈیسک، نیوز ایجنسیاں)وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گزشتہ رات سے جاری مسلسل موسلا دھار بارش کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں پانی جمع ہوگیا۔۔۔

 معمولاتِ زندگی شدید متاثر ہو گئے ،لاہور کے بھی کئی علاقوں میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیرآب آگئے ۔، مارگلہ پہاڑیوں سے آنے والے بارشی پانی کے بہاؤ سے برساتی نالے بپھر گئے ، کئی رہائشی علاقوں میں سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی اور پانی گھروں کے اندر داخل ہو گیا۔ شدید طغیانی کے باعث بہارہ کہو، چک شہزاد، سواں، پی ایچ اے اور دیگر ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے رہائشی شدید مشکلات کا شکار ہوگئے۔ نیو چٹھہ بختاور کی کئی گلیاں پانی میں ڈوب گئیں، نیو مل شرقی میں بھی گھروں میں پانی داخل ہو گیا۔ لاہور میں ڈیفنس اور گلبرگ کے علاقوں میں تیزبارش ہوئی جبکہ دیگرعلاقوں میں حبس اور شدیدگرمی رہی۔ مزید بارش کی پیشگوئی کے پیش نظر شہر میں الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکا کا بھارت پر ٹیرف50فیصد،مودی کا چین جانیکا فیصلہ

پیوٹن اور امریکی ایلچی کے مذاکرات امریکی پابندیوں کا الٹی میٹم برقرار

بھارت میں انٹرنیٹ سنسر شپ ،ایلون مسک نے بھارتی حکومت پر مقدمہ دائرکردیا

دفاعی نظام کی فوری ترسیل بھارتی مشیر سلامتی روس پہنچ گئے

ایران :اسرائیل کیلئے جاسوسی داعش سے تعلق، ایٹمی سائنسدان سمیت2افراد کو پھانسی

غزہ:اسرائیلی بمباری ،فائرنگ ،مزید93افراد شہید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak