ملک کو ایشین ٹائیگربنانے میں فیلڈ مارشل کیساتھ ہیں:صنعتکار

لاہور(کامرس رپورٹر)فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری (ایف پی سی سی آئی) کے نائب صدر و ریجنل چیئرمین زین افتخار، سرپرست اعلیٰ یو بی جی ایس ایم تنویر، نائب صدر ذکی اعجاز، لاہور چیمبر کے صدر میاں ابو ذر شاد و دیگر رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔

 انہوں نے بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کروا کر کاروباری برادری پر احسان کیا ہے ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خواب ہے کہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا ہے ، پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی وجہ سے بزنس کمیونٹی میں خوشحالی آئی ہے ۔ سیکشن 37 اے لگایا گیا کہ کوئی بھی گریڈ 16 کا افسر کسی بھی بزنس مین کو گرفتار کر لے ، اگر بزنس کمیونٹی کو ڈرایا جائے گا تو وہ کسی اور جگہ جا کر بیٹھ جائیں گے ، ٹیکس دینا چاہتے ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہا، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، جہاں بزنس کمیونٹی کا مسئلہ آئے گا، ہم سب ساتھ کھڑے ہوں گے ۔ سیکشن 37 اے میں ترامیم پر پورے ملک کی بزنس کمیونٹی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہم نے اپنے ملک کی معیشت کو کھڑا کرنا ہے ۔ ایف پی سی سی آئی نے ڈیڑھ سال آئی پی پیز پر جنگ لڑی مگر اس کا فائدہ بزنس کمیونٹی اور عوام کو نہیں پہنچ رہا۔ کاروبار کرنے کی لاگت میں کمی کی جائے ۔ انڈیا پر 50 فیصد ٹیرف لگ گیا ہے ، پاکستان کے پاس اپنی ایکسپورٹ میں اضافے کا بہترین موقع ہے ، حکومت فوری طور پر بجلی 9 سینٹ اور انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ کرے ورنہ آرڈرز دیگر ممالک کو منتقل ہو جائیں گے ۔ سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ نے پچھلے 5 سال کے بلوں پر بھی لیوی لگا دی ہے جو نا انصافی ہے ، اس کو ختم کیا جائے ۔

