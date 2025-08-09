صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگائی میں معمولی اضافہ،ایک ہفتے میں پیاز، ٹماٹر سمیت 12اشیا مہنگی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )پاکستان میں گزشتہ ہفتے مہنگائی میں 0.05 فیصد اضافہ ہوا۔

 مہنگائی کی سالانہ شرح  1.73 فیصد ریکارڈ کی گئی۔ وفاقی ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ہفتے 12 اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ اور12 کی قیمتوں میں کمی ہوئی جبکہ 27 اشیا کے دام مستحکم رہے ۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں چینی 173 روپے کلو تک فروخت ہورہی ہے ۔ایف بی ایس کے مطابق پیاز 16.53 فیصد، ٹماٹر 10.17، چکن 4.12 فیصد مہنگا ہوا، انڈے ، دال مسور، چائے ، تازہ دودھ، ڈیزل، سگریٹس، لکڑی کی قیمت بھی بڑھی۔رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے کیلے ، دال مونگ، ماش، آلو، چینی کے دام کم ہوئے ، لہسن، چاول، گندم کا آٹا، ایل پی جی اور پٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی۔ 

