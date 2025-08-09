صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوکاڑہ،پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے مسعود ربیرہ 6 گارڈز سمیت گرفتار

  • پاکستان
اوکاڑہ،پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے مسعود ربیرہ 6 گارڈز سمیت گرفتار

اوکاڑہ (خبر نگار)اوکاڑہ سے پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے مسعود شفقت ربیرہ کو 6 سکیورٹی گارڈزسمیت گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا گیا۔

ایف آئی آر کے مطابق  سابق ایم پی اے اپنے آٹھ مسلح سکیورٹی گارڈز کے ہمراہ اکبر روڈ نہر لوئر باری دو آب پر اسلحہ کی نمائش کرکے روڈ بلاک کئے ہوئے اور بیان بازی کر رہے تھے ، ضلع بھر میں اسلحہ نمائش پر پابندی اور دفعہ 144 کا نفاذ ہے ،انکے اس فعل سے عوام میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہوئی،پولیس کی مدعیت میں تھانہ صدر اوکاڑہ میں مقدمہ نمبر 1975/25 درج کیا گیا۔پولیس نے 2 رائفل،2ٹرپل ٹو، کلاشنکوف، ایک رائفل جی تھری برآمد کر کے قبضہ میں لے کر تفتیش شروع کردی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak