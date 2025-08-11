پاکستان ترک وزرائے خارجہ کا غزہ المیے پر تشویش کا اظہار
اسلام آباد(نیوز ایجنسیاں)نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ ہاکان فدان سے ٹیلیفونک رابطہ، دو طرفہ تعاون اور اہم علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے غزہ میں انسانی المیے پر شدید تشویش کا اظہارکیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے غزہ پر اسرائیل کے مکمل فوجی قبضے کے منصوبے کی شدید مذمت کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسرائیل کے مکمل فوجی قبضے کے منصوبے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے فوری اور بلا تعطل انسانی امداد کی فراہمی اور اسرائیلی کارروائیوں میں جاری استثنیٰ کے خاتمے پر زور دیا، غزہ کی حالیہ صورتحال پر بھی پاکستان اور ترکیہ مسلسل رابطے میں ہیں اور انسانی بحران کے حل کیلئے عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔