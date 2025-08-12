14 اگست : فتنہ پارٹی انتشار کی منصوبہ بندی کر رہی : عظمیٰ بخاری
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ قوم 14 اگست کو یومِ آزادی اور آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر بھرپور جوش و خروش سے جشن منائے گی تاہم فتنہ پارٹی شرپسندی اور انتشار پھیلانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔
بدقسمتی سے ایک مخصوص ٹولہ ہر قومی دن کو سیاست کی نذر کر دیتا ہے۔ بہتر یہی ہے پی ٹی آئی 14 اگست کے روز احتجاج ملتوی کر دے ۔اپنے جاری بیان میں وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب نے کہا کہ قومی دن پر احتجاج کرنا کسی محبِ وطن جماعت کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا، دھرنوں کی پیداوار جماعت نے احتجاج اور دھرنوں کو اپنا مشغلہ بنا لیا ۔وزیر اطلاعات نے واضح کیا کہ اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو قانون حرکت میں آئے گا، پنجاب میں 5 اگست کو بھی کوئی احتجاجی ریلا باہر نہیں آیا تھا اور اب بھی عوام نہیں نکلیں گے ،عوام منفی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ عظمیٰ بخاری نے پی ٹی آئی کو مخاطلب کرتے کہا کہ کبھی تو حب الوطنی کا مظاہرہ کرلیں، قیدی نمبر 420 کی ہر بات پر لبیک کہنے والا ٹولہ جہالت کی آخری حدوں کو چھو چکا مگر قوم ان کی سیاست کو مسترد کر چکی۔ عوام کی خوشیوں کو خراب کرنے کی اجازت کسی فسادی ٹولے کو نہیں دی جائے گی، 14 اگست کو ملک بھر میں پرامن اور متحد پاکستان کا پیغام جائے گااور فتنہ پرور عناصر ایک بار پھر ناکام ہوں گے۔