فیلڈمارشل کے دورہ امریکا سے پاکستانی موقف کی عالمی پذیرائی

  • پاکستان
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورۂ امریکا کے دوران پاکستان کے مؤقف کی عالمی سطح پر پذیرائی ہوئی جبکہ بھارت کا دہشت گردانہ چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہوگیا۔

سکیورٹی ذرائع نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے بھارت کا دہشت گردانہ چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب ہوا، امریکا کی جانب سے فتنۂ ہندوستان (بی ایل اے ) اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دینا فیلڈ مارشل کی کاوشوں کا مظہر ہے ، بھارتی سپانسرڈ فتنۂ ہندوستان کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دینے سے بھارت کا اصل چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب ہوچکا ہے ، حالیہ امریکی فیصلہ پاکستان کے مؤقف کی عالمی سطح پر توثیق ہے ۔بھارتی خفیہ ایجنسی را نے فتنۂ ہندوستان کے ساتھ براہِ راست روابط قائم رکھے ۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے فتنۂ ہندوستان کو مالی امداد فراہم کی۔ بھارت نے فتنۂ ہندوستان کے دہشت گردوں کو اپنے ملک میں علاج کی سہولیات فراہم کیں۔ سکیورٹی ذرائع کے مطابق گودی میڈیا نے فتنۂ ہندوستان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کو جواز فراہم کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ مودی اور اجیت دوول نے بلوچستان میں فتنۂ ہندوستان کے ساتھ اپنے روابط کا برملا اعتراف کیا۔ کلبھوشن یادیو کی گرفتاری بھارتی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کا واضح ثبوت ہے ۔ بھارت کے دہشت گردانہ عزائم نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔

