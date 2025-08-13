فیلڈمارشل کے دورہ امریکا سے پاکستانی موقف کی عالمی پذیرائی
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورۂ امریکا کے دوران پاکستان کے مؤقف کی عالمی سطح پر پذیرائی ہوئی جبکہ بھارت کا دہشت گردانہ چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہوگیا۔
سکیورٹی ذرائع نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے بھارت کا دہشت گردانہ چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب ہوا، امریکا کی جانب سے فتنۂ ہندوستان (بی ایل اے ) اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دینا فیلڈ مارشل کی کاوشوں کا مظہر ہے ، بھارتی سپانسرڈ فتنۂ ہندوستان کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دینے سے بھارت کا اصل چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب ہوچکا ہے ، حالیہ امریکی فیصلہ پاکستان کے مؤقف کی عالمی سطح پر توثیق ہے ۔بھارتی خفیہ ایجنسی را نے فتنۂ ہندوستان کے ساتھ براہِ راست روابط قائم رکھے ۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے فتنۂ ہندوستان کو مالی امداد فراہم کی۔ بھارت نے فتنۂ ہندوستان کے دہشت گردوں کو اپنے ملک میں علاج کی سہولیات فراہم کیں۔ سکیورٹی ذرائع کے مطابق گودی میڈیا نے فتنۂ ہندوستان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کو جواز فراہم کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ مودی اور اجیت دوول نے بلوچستان میں فتنۂ ہندوستان کے ساتھ اپنے روابط کا برملا اعتراف کیا۔ کلبھوشن یادیو کی گرفتاری بھارتی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کا واضح ثبوت ہے ۔ بھارت کے دہشت گردانہ عزائم نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔