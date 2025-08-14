عارف علوی کیخلاف مقدمہ کی درخواست پر انکوائری افسر کو علما بورڈ کے موقف کی روشنی میں کارروائی کی ہدایت
لاہور(کورٹ رپورٹر)سیشن کورٹ لاہور نے سابق صدر عارف علوی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر انکوائری افسر کو علما بورڈ کے موقف کی روشنی میں کارروائی کرنے کی ہدایت کردی۔
لاہور کے ایڈیشنل سیشن جج شفقت شہزاد راجہ نے سابق صدر پاکستان عارف علوی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کردیا،درخواست گزار کی جانب سے مدثر چودھری ایڈووکیٹ نے دلائل دیئے ،عدالت نے انکوائری افسر کو ہدایت کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی،فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ ایف آئی اے کی جانب سے بتایا گیا کہ معاملہ فتوے کے لیے علما بورڈ کو بھیج دیا گیا ،عارف علوی نے غیر ملکی دورے کے دوران مذہب سے متعلق غیر مناسب الفاظ بولے ،این سی سی اے سے رجوع کیا تو مقدمہ درج نہیں کیا گیا،عدالت عارف علوی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے۔