باجوڑ : دہشتگردوں کیخلاف آپریشن مزید 24گاؤں خالی کرنیکا حکم

  • پاکستان
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )باجوڑ میں دہشتگردوں کیخلاف آپریشن میں مزید 24گاؤں خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ملنگی، سپرے ، دواوگئی۔

مینہ سلیمان خیل،خوڑچئی، چمیار جوڑ، ذگئی، گٹ، اگرہ، غنڈئی، زرے ، نختر، ملا کلے اوربکرو کے مکینوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے ۔ ضلعی انتظامیہ کاکہنا ہے کہ گواٹی، چمیالوں، لرکلان، برکلان، غنم شاہ، چوترا، ڈمہ ڈولہ، سلطان بیگ، انعام خورو اور انگا کے مکین گھر خالی کریں ۔ ان علاقوں کے لوگ 16 اگست صبح 10 بجے تک اپنے گھر علاقہ قلیل مدت کیلئے خالی کرکے محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ 

