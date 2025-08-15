آزادی و خودمختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرینگے :فیلڈ مارشل
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )پاک فوج کے سربراہ فیلڈمارشل عاصم منیر نے یوم آزادی پر تمام اہل پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے کہا پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت، جنگی تیاری پر مکمل اعتماد ہے ، سرحدوں کی حفاظت کیلئے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔
پاک فوج خطرات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور اپنی آزادی و خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے ۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یوم آزادی پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا اپنے بزرگوں، برصغیر کے مسلمانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مذہبی اقلیتیں آج بھی ملکی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں، دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے انتہائی بھاری جانی ومالی قیمت ادا کی۔ جدوجہد آزادی سمیت معرکہ حق کے شہدا کو سلام پیش کرتا ہوں، شہدا کی جرات و بہادری، عزم و جذبہ ایمانی کو سلام پیش کرتے ہیں، پاکستان مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بھائیوں کی جدوجہد کی مکمل حمایت کرتا ہے ۔ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینا مسئلے کا واحد، منصفانہ اور پائیدار حل ہے ، عالمی برادری فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے فوری اقدامات کرے ۔پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت، جنگی تیاری پر مکمل اعتماد ہے ، سرحدوں کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے ۔ بھارتی سرکار نے روایتی ہٹ دھرمی دکھائی، پاکستان کی شہری آبادی پر حملہ کیا، قوم کی حمایت سے مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کے جواب میں آپریشن بنیان مرصوص کیا، جو تاریخ میں افواج پاکستان کی بہادری، ولولہ انگیز جذے کی علامت بن چکا ہے ۔ پاک فوج روایتی، غیرروایتی، ہائبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے ، اپنی آزادی، خودمختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے ، ہم خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے متمنی ہیں، پہلگام وا قعہ کی پاکستان نے نہ صرف مذمت کی بلکہ شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کی۔دریں اثنا، آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے مسلح افواجِ پاکستان کی جانب سے قوم کو پاکستان کے 78ویں یومِ آزادی کے موقع پر دلی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ یہ دن اتحاد، استقامت اور روشن مستقبل کے لئے مشترکہ ویژن پر غیر متزلزل عزم فتح کی علامت ہے ۔