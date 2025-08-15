صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکپتن :پوتی کو بچاتے دادی بھی ٹرین تلے آکر جاں بحق

  • پاکستان
پاکپتن :پوتی کو بچاتے دادی بھی ٹرین تلے آکر جاں بحق

پاکپتن(سٹی رپورٹر)پاکپتن میں ریلوے ٹریک پر کھیلتی کمسن پوتی کو بچاتے دادی بھی ٹرین تلے آکر جاں بحق ہو گئی۔

 تفصیلات کے مطابق پاکپتن کے نواحی گاؤں چک عظمت پکا سدھار میں 5 سالہ بچی انشاء جاوید ریلوے ٹریک پر کھیل رہی تھی کہ اس دوران لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین فرید ایکسپریس آگئی ،صورتحال دیکھ کر 60 سالہ خاتون مریم نے اپنی کمسن  پوتی انشاء جاوید کو بچانے کی کوشش کی تاہم دونوں ہی ٹرین کی زد میں آگئیں اور موقع پر دم توڑ گئیں ۔ ریسکیو ٹیم نے اطلاع پر جائے حادثہ پہنچ کر ضروری کارروائی کے بعد لاشیں لواحقین کے حوالے کر دیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پاکستان بیان بازی میں تحمل سے کام لے :بھارتی وزارت خارجہ

مقبوضہ کشمیر : بادل پھٹنے سے 65 ہلاک ،150زخمی

گریٹر اسرائیل کیلئے تاریخی و روحانی مشن پر ہوں:نیتن یاہو

ووٹر فہرست کے 7مردہ افراد کیساتھ چائے نوشی،الیکشن کمیشن کا شکریہ،راہول کا طنز

میٹا اے آئی چیٹ بوٹ سے گفتگو کے بعد بزرگ کی ہلاکت، پالیسیوں پر سوالات

امریکا کاافغان امدادی فنڈز کے غلط استعمال کا الزام، اقوام متحدہ کی تردید

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ
Dunya Bethak