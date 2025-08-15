صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
100اور1500روپے مالیتی انعامی بانڈز کی آج قرعہ اندازی

فیصل آباد(اے پی پی)سینٹرل ڈائریکٹوریٹ آف نیشنل سیونگز حکومت پاکستان کی جانب سے جاری 100اور1500روپے مالیت کے قومی انعامی بانڈز کی قرعہ انداز ی آج ہوگی،100روپے مالیتی بانڈکا پہلا انعام 7لاکھ جبکہ 1500روپے کے بانڈز کا پہلا انعام 30 لاکھ روپے ہو گا۔

 100والے بانڈ کادوسرا انعام 2لاکھ اور تیسرا انعام ایک ہزارروپے مالیت کے 1199 انعامات ہوں گے ، 1500 کے بانڈز کادوسراانعام 10لاکھ اور تیسرا 18500روپے کے 1696انعامات ہیں، اس سلسلہ میں خصوصی تقریب جمعہ کی صبح 9 بجے سٹیٹ بینک آف پاکستان لاہور میں ہو گی۔ 

