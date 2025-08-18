صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکوز کی بجلی چوری نقصانات میں صرف 11 ارب کمی

لاہور(این این آئی)بجلی چوری سے نقصانات میں بڑی کمی نہ آسکی،سرکاری بجلی تقسیم کارکمپنیوں کے نقصانات میں صرف 11ارب روپے کمی ریکارڈ کی گئی تاہم وفاقی حکومت بجلی وصولیوں کے نقصانات 183ارب روپے کم کرنے میں کامیاب رہی۔

رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران ڈسکوز کی نااہلی اور چوری کی مد میں نقصانات صرف 11 ارب روپے کم ہونے کے بعد 265 ارب روپے رہے تاہم وفاقی حکومت کو بجلی وصولیوں کے نقصانات 183 ارب روپے کم کرنے میں بڑی کامیابی ملی ہے ۔مالی سال 24-2023 کے دوران بجلی چوری اور ڈسکوز کی نااہلی کے نقصانات 276 ارب روپے تھے جو گزشتہ مالی سال 25-2024 میں 11 ارب روپے کی کمی سے 265 ارب روپے پر آگئے ہیں۔پاور ڈویژن کی دستاویز کے مطابق گزشتہ مالی سال ڈسکوز کے مجموعی نقصانات 397 ارب روپے رہے جومالی سال 24-2023 میں 591 ارب روپے تھے ۔یعنی مالی سال 25-2024 میں سالانہ بنیادوں پر ڈسکوز کے مجموعی نقصانات 194 ارب روپے کم ہوئے ۔دستاویز کے مطابق ڈسکوز کے نقصانات اور انڈر ریکوریز پاور سیکٹر کے سرکلر ڈیٹ کا حصہ ہے۔

