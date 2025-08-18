صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ محمود،یاسمین راشدودیگر ملزموں کیخلاف مقدمات کی سماعت آج

  • پاکستان
شاہ محمود،یاسمین راشدودیگر ملزموں کیخلاف مقدمات کی سماعت آج

لاہور( این این آئی)انسداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں تحریک انصاف کے رہنماؤں شاہ محمود قریشی ، ڈاکٹر یاسمین راشد ، اعجاز چودھری ، عمر سرفراز چیمہ اور۔۔۔

 میاں محمود الرشید سمیت دیگر ملزموں کے خلاف نو مئی واقعات کے پانچ مقدمات کی سماعت آج پیر کے روز ہو گی ۔انسداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کے جج ارشد جاوید کوٹ لکھپت میں نو مئی کے واقعات میں مسلم لیگ (ن) کا دفتر جلانے کے 2، نیشنل پارک گلبرگ اور کلمہ چوک میں کنٹینر جلانے کے 2 اور گلبرگ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے ایک مقدمے کی سماعت کریں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

شہابی پتھر میں ملنے والا ہیرا تجربہ گاہ میں بنالیا گیا

بیوٹی پروڈکٹ سے آنکھوں کا رنگ تبدیل ہونیکا انکشاف

پانی کو پلاسٹک کے ننھے ذرات سے پاک کرنیکا طریقہ

چین ، روبوٹس پر مبنی سپورٹس مقابلے کرائے گئے

97سالہ خاتون کا 250 پارک رنز مکمل کر نیکا ریکارڈ

دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانیوالی فوٹو گرافر کی تصویر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak