حکومت سلطنتیں نہ بنائے :وسل بلوئر بل پر پی پی ، پی ٹی آئی کے تحفظات
اسلام آباد(آن لائن)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کے اجلاس میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے بلوئر پروٹیکشن اینڈ وجیلنس حکومتی بل 2025 زیر بحث لانے اور آئے روزنئے اداروں کے قیام پرپاکستان پیپلزپارٹی اورتحریک انصاف نے تحفظات کااظہار کردیا۔۔۔
پی پی رہنما سیدنویدقمرنے حکومتی بل پر اعتراض اٹھا دیا اور کہاہے کہ حکومت تیز گام چلاتے ہوئے بل منظور کر لیتی ہے ، پچھلے چند ماہ میں حکومت نے اتنے نئے ادارے بنا د ئیے ہیں، حکومت مزید سلطنتیں قائم نا کرے ، وسل بلوئر کو تو تحفظ ہو گا مگر جس کے خلاف شکایت ہو گی اس کو تحفظ کون دے گا؟ یہ تو بلیک میلنگ کا راستہ کھولنے والی بات ہے ، اس دوران بیرسٹرعقیل نے بتایاکہ بل سینیٹ سے منظور ہو چکا ہے ، پہلے یہ ہوتا تھا کہ وسل بلوئر کو اپنے ہی ادارے کے سربراہ کے تحفظ میں رہنا ہوتا تھا، اب وسل بلوئر کے تحفظ کے لیے آزادانہ فورم بنا دیا گیا ہے تا کہ مفادات کا ٹکرائو نا ہو، بل تو پہلے ہی پاس کو چکا ہے سینیٹ سے مگر بحث کی جا سکتی ہے ، لطیف کھوسہ نے کہاکہ حکومت بتائے کہ پبلک ڈسکلوڑر ایکٹ 2017 سے کیا حاصل کیا کہ اب نیا قانون لا رہے ہیں؟