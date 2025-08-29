مریم خان کمشنر لاہو ر تعینات ، 7ڈی ایس پی تبدیل
لاہور ،فیصل آباد (اپنے سٹی رپورٹر سے ،کرائم رپورٹر ،خصوصی رپورٹر)خاتون بیوروکریٹ کمشنر فیصل آباد مریم خان کو تبدیل کرکے کمشنر لاہور تعینات کردیا گیا ،سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ نے نوٹیفکیشن جاری کردیا۔
نوٹیفکیشن کے مطابق سیکرٹری ٹورازم جہانگیر انور کو کمشنر فیصل آباد تعینات کیا گیاہے ۔واضح رہے آصف بلال لودھی کو بدھ کے روز کمشنر لاہور کی خالی پوسٹ کا اضافی چارج دیا گیا تھا جو ایک دن بعد ہی ان سے واپس لے لیا گیا اور اب ان کی جگہ مریم خان کے کمشنر لاہور تعیناتی کے احکامات جاری کر د ئیے گئے ہیں۔ مریم خان کا تقرر عین اس وقت ہوا جب لاہور ڈویژن سیلاب سے دوچار ہے ۔دوسری طرف آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 7 ڈی ایس پیز کے تقرر وتبادلے کر دئیے ۔ غلام دستگیر کو ڈی ایس پی شاہدرہ آپریشنز لاہور،ڈی ایس پی شاہدرہ ریحان ضیا کو ڈی ایس پی ڈولفن سکواڈ سٹی ڈویژن ،عامر ملک کو ڈی ایس پی آپریشنز ٹاؤن شپ تعینات کیاگیا ہے ۔خرم شہزاد ڈی ایس پی آپریشنز سول لائنز ،محمد آصف خان ڈی ایس پی بٹالین فائیو پی سی لاہور ،غازی عرفان اکبر ڈی ایس پی آپریشنز مزنگ ،کلیم اللہ ڈی ایس پی لیگل اوکاڑہ کے فرائض انجام دینگے ۔