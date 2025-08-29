صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیادتی کے الزام میں12سال سے قیدوالدبری

  • پاکستان
زیادتی کے الزام میں12سال سے قیدوالدبری

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک،اپنے نامہ نگارسے )سپریم کورٹ نے سگی بیٹی سے زیادتی کے الزام میں جیل میں 12 سال سے قید والد کو بری کر دیا۔عدالت عظمیٰ نے لاہور ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کی عمر قید کی سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا ملزم کو فوری رہا کیا جائے ۔

جسٹس علی باقر نجفی نے 10 صفحات کے تحریری فیصلہ میں قرار دیا کہ متاثرہ (بچی) کا بیان ریکارڈ کرتے وقت اس کی ذہنی پختگی کا ٹیسٹ نہیں لیا گیا، قانون شہادت کے تحت بچے کا بیان تب معتبر ہے جب جج اس کی سمجھ بوجھ پر مطمئن ہو۔ متاثرہ کے بیان میں تضادات پائے گئے اور تاریخ/وقت واضح نہ تھا، ڈاکٹر کی رائے بھی متضاد تھی پہلے زیادتی کہا پھرجرح میں انکار کیا، مدعیہ (والدہ)اور ماموں واقعے کے عینی شاہد نہیں، صرف افواہی گواہ ہیں،خاندان میں جائیداد اور گھریلو جھگڑوں کا تنازع بھی ریکارڈ پر آیا، عدالت عظمیٰ نے استغاثہ کے شواہد کو غیر معتبر قرار دے دیا۔واضح رہے کہ 2010 میں 6/7 سالہ بیٹی نے والد پر زبردستی زیادتی کا الزام لگایا تھا، ٹرائل کورٹ نے ملزم کو عمر قید اور 35 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی،جسے لاہور ہائی کورٹ نے برقرار رکھا تھا ۔ادھر اسلام آباد ہائیکورٹ نے تین سالہ بچی سے جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار سگے باپ کی ضمانت منظور کرتے ہوئے کہا ملزم ضمانت کے غلط استعمال یا ٹرائل میں تاخیر کا سبب بنا تو ضمانت کا حق واپس لیا جا سکتا ہے ۔جسٹس طارق محمود جہانگیری کی عدالت سے جاری فیصلہ میں عدالت نے ایک لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ملزم حسیب حفیظ کی ضمانت منظور کرتے ہوئے کہا ضابطہ فوجداری کی دفعہ 497 کے تحت مزید انکوائری کے کیس میں ملزم کو ضمانت دی جا سکتی ہے ،صرف جرم کی سنگینی عدالت سے ضمانت کا اختیار چھیننے کیلئے کافی نہیں،ٹرائل میں پراگریس کے بغیر ملزم تین ماہ سے جیل میں ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

نومولود کی لاش کوڑے کے ڈرم میں پھینکنے والا ملزم گرفتار

2منشیات فروش گرفتار

اسلحہ کی نمائش کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا

وین میں غیر معیاری گیس سلنڈرز ،2 ڈرائیورز کو گرفتار

سکیورٹی کا مناسب انتظام نہ کرنے پر دکان مالک کیخلاف مقدمہ

خاتون کو نشہ آور مشروب پلا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ
Dunya Bethak