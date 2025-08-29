صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی حکومت کا ذخیرہ اندوزوں ،کارٹل مافیا کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

  • پاکستان
وفاقی حکومت کا ذخیرہ اندوزوں ،کارٹل مافیا کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

اسلام آباد(نیوز ایجنسیاں ، وقائع نگار )نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت اہم اجلاس میں ملک میں بنیادی غذائی اجناس کی دستیابی اور قیمتوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اورذخیرہ اندوزوں ، کارٹل مافیا کیخلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔

 نائب وزیراعظم نے واضح کیا کہ کسی کو ناجائز منافع خوری کی اجازت نہیں دی جائیگی ۔ دریں اثنا نائب وزیرِ اعظم اسحاق ڈار نے ‘‘کابینہ کمیٹی برائے بین الحکومتی کمرشل ٹرانزیکشنز (CCoIGCT)کے اجلاس کی بھی صدارت کی، جس میں متعدد اہم فیصلے کئے گئے جس میں سب سے اہم فیصلہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے آپریشنز کی متحدہ عرب امارات کی حکومت کے حوالے منتقلی کا تھا، ذرائع کے مطابق اس کیلئے خصوصی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ۔مزید بر اں وزیر خارجہ سینیٹرمحمد اسحاق ڈار کو جرمن ہم منصب نے فون،سپین کی سینیٹ کے رکن سینیٹر ویسنٹ ازپیٹارٹے پیریز نے ملاقات کی اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار سے خیبرپختونخوا اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباداﷲنے ملاقات کی،نائب وزیراعظم نے انہیں یقین دلایا کہ وفاقی حکومت ریلیف اور بحالی کی کوششوں میں بھرپور تعاون فراہم کرے گی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکی ٹیرف کا نفاذ،بھارت میں بڑے پیمانے پر بیروزگاری کا خدشہ

امریکا :خام تیل کے ذخائر میں کمی ،قیمتوں میں معمولی اضافہ

بھارت:گوگل میپ فالو کرتے ہوئے فیملی دریا میں بہہ گئی، 4افراد ہلاک

یورپی ممالک کا ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں بحال کرنیکا فیصلہ

غزہ :اسرائیلی بمباری ،مزید57شہید، یمن پر فضائی حملہ

23 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کرینگے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ
Dunya Bethak