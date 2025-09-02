موجودہ سیلاب سُپر فلڈ ، اگلے 48 گھنٹے اہم ہیں : عظمیٰ بخاری
لاہور(سٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک )وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ حالیہ سیلاب کا 1988 ئکے سیلاب سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا ،موجودہ سیلاب کو ماہرین نے سُپر فلڈ قرار دیا، اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں۔
ستلج میں نیا سیلابی ریلا داخل ہونے والا ہے، بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے سے غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی، دریائے راوی، چناب اور ستلج میں ایک ہی وقت میں سیلاب آیا، ساہیوال، ملتان، جھنگ سمیت دیگر علاقے ہائی الرٹ پر ہیں ،دریائے راوی، ستلج اور چناب کے سیلاب سے اب تک 35 قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا، پنجاب کے اداروں نے ایمرجنسی میں شاندار کارکردگی دکھائی،تھرمل ٹیکنالوجی اور ڈرونز کی مدد سے ریسکیو کارروائیاں جاری ہیں ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ عظمیٰ بخاری نے مزید بتایا کہ 8لاکھ57ہزار افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ،151 فلڈ کیمپس قائم کئے گئے ہیں۔2لاکھ38ہزار مویشیوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا ،انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی بچایا جا رہا ہے ، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن ہے ، بروقت اقدامات سے بڑے سانحے سے بچاؤ ممکن ہوا۔
وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز جھنگ کے دورے پرتھیں جہاں فیلڈ ہسپتال کے ذریعے 2500 دیہات کو صحت کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، مریم نواز نے فیلڈ ہسپتال کا معائنہ بھی کیا۔انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب سے 1ہزار 21 سڑکیں متاثر ہوئیں جبکہ 64 پلوں کو مرمت کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا ،متاثرین سیلاب کو خشک خوراک اور میڈیکل سہولت فراہم کرنے کیلئے ‘‘ٹینٹ سٹی’’قائم کیا جا رہا ہے ،مویشیوں کیلئے ‘‘لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ڈیپارٹمنٹ’’قائم کر دیا تاکہ پانی میں بہہ کر دوسری جگہ جانے والے جانور بھی مالکان کو واپس مل سکیں،سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی شہری کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ۔عظمیٰ بخاری نے کہا کہ اے سی پتوکی فرقان خان کی ڈیوٹی کے دوران وفات افسوسناک، پنجاب حکومت ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں سول ایوارڈ دے گی۔انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی حکومت میں کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو غیر قانونی این او سی جاری نہیں کیا گیا، راوی پر پشتے بنا لئے گئے ہیں ،ایسے سانحات سے بچنے کیلئے چھوٹے بڑے ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے ۔عظمیٰ بخاری نے کہا کہ سیلاب کو بہانہ بنا کر کسی کو آٹے ، سبزیوں یا دالوں کی قیمتیں بڑھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ،یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے ، پنجاب حکومت ہر حال میں عوام کو ریلیف فراہم کرے گی۔