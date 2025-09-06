مجسٹریسی سسٹم کی بحالی پر غور، کمیٹی کا اجلاس آئندہ ہفتے متوقع
لاہور(محمد حسن رضا سے )ملک میں مجسٹریسی سسٹم بحال کرنے پر غور، وزرا اور سابق و موجودہ سینئر بیوروکریٹس پر مشتمل 18رکنی ہائی پاور کمیٹی کی طرف سے 30 ستمبر تک پیش کی جانے والی سفارشات پر مجسٹریسی سسٹم جزوی یا مکمل طور پر بحال کیا جاسکتا ہے۔
کمیٹی کا اجلاس آئندہ ہفتے بلائے جانے کا امکان ہے ، پاکستان میں 2001 کے پولیس آرڈر کے بعد جنرل مشرف نے پرانا مجسٹریسی نظام ختم کردیا تھا،،اس سے قبل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کے پاس ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے اختیارات ہوتے تھے ،جن کے تحت وہ قیمتوں کی نگرانی، احتجاج کو کنٹرول، دکانداروں پر جرمانے ، چھوٹے جرائم پر سمری ٹرائل کرتے تھے ،مجسٹریسی نظام بحالی کے لئے سی آر پی سی میں ترامیم ضرور کرنا ہوں گی،سی آر پی سی میں ترمیم کر کے انتظامی افسروں کو عدالتی اختیارات دئیے جا سکیں گے ،، کمیٹی کو 2001 کی ڈیویلوایشن سے پہلے اور بعد کے معاملات کا جائزہ لینے کا ٹاسک دیدیا گیا،2001 سے پہلے اور بعد میں ضلعی انتظامیہ کے کردار کا بھی جائزہ لیا جائے گا،کمیٹی ضلع کی سطح پر موجودہ قانونی، انتظامی ڈھانچے کا جائزہ لے گی ،کمیٹی گورننس اور امن و امان کے قیام کو بہتر بنانے کے لئے تجاویز دے گی۔
ضلعی انتظامیہ کا کردار، امن عامہ، عوامی شکایات کے ازالے سے متعلق معاملات کا جائزہ لے گی ،کمیٹی ایسے ممالک کے ماڈلز کا بھی جائزہ لے گی جن کا انتظامی پس منظر پاکستان سے ملتا جلتا ہو گا ،بحالی سے پولیس اسٹیشن سطح تک مجسٹریسی اختیارات انتظامی افسروں کو حاصل ہوں گے ،بحالی سے پولیس اسٹیشن کا معائنہ، قیمتوں کی چیکنگ، احتجاج کی نگرانی، معمولی جرائم کے ٹرائل سے متعلق بھی اختیارات ہوں گے ،2022میں پرویز الٰہی نے مجسٹریسی سسٹم دوبارہ متعارف کروانے کی کوشش کی تھی۔ 2022میں مجسٹریٹ کو ایک تا 3 سال قید کی سزا دینے کے اختیارات تجویز کئے گئے تھے ،،2017میں قومی اسمبلی کی قانون و انصاف کمیٹی نے مجسٹریسی نظام کی بحالی کے لئے آئینی ترمیم کی سفارش کی تھی ،مجسٹریسی نظام سے صوبائی انتظامیہ کو مقامی مسائل کے حل میں اختیارات واپس مل سکیں گے ،پنجاب میں مہنگائی، ناجائز منافع خوری، تجاوزات سے متعلق پیرا فورس تشکیل دی گئی ،کمیٹی دیکھے گی کہ پیرا فورس کے ہوتے ہوئے کیسے مجسٹریسی نظام لاگو ہوسکتا ہے اور اختیارات کیا مل سکتے ہیں۔
واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی موجودہ قوانین اور قواعد کا تفصیلی جائزہ لے کر ان میں ترامیم یا نئی قانون سازی سے متعلق سفارشات مرتب کرے گی۔ ٹی او آرز کے مطابق کمیٹی ضلعی سطح پر قانونی اور انتظامی فریم ورک کا تجزیہ کرے گی، ضلعی انتظامیہ کے کردار کا جائزہ لے گی کہ وہ امنِ عامہ، عوامی شکایات کے ازالے ، مقامی و خصوصی قوانین کے نفاذ اور لاء اینڈ آرڈر کی بہتری میں کس حد تک مؤثر ہے ، کمیٹی تجاویز دے گی کہ ڈسٹرکٹ آفیسرز کو عوامی مسائل کے حل اور امن و امان قائم رکھنے میں کس طرح مزید فعال بنایا جا سکتا ہے ۔ موجودہ قوانین میں ترامیم خصوصاً کریمنل پروسیجر کوڈ میں تبدیلی یا نئی قانون سازی کی تجاویز دی جائیں گی تاکہ ضلعی انتظامیہ کو امن و امان قائم رکھنے اور عوامی شکایات دور کرنے کیلئے مزید اختیارات مل سکیں اور مجسٹریسی کا نظام بحال کیا جاسکے گا۔