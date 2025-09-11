صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جمشید دستی نااہلی کیس :الیکشن کمیشن کو جواب جمع کروانے کیلئے 2 روز کی مہلت

  • پاکستان
جمشید دستی نااہلی کیس :الیکشن کمیشن کو جواب جمع کروانے کیلئے 2 روز کی مہلت

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے تحریک انصاف کے سابق ایم این اے جمشید دستی کی الیکشن کمیشن سے نااہلی کے فیصلے کیخلاف درخواست پر الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو جواب جمع کروانے کیلئے دو روز کی مہلت دیدی اور۔۔۔

 چیف جسٹس عالیہ نیلم نے قرار دیا کہ 16 ستمبر سے کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی فل بینچ نے سماعت کی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نصراحمد مرزا نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ انہیں اٹارنی جنرل سے مزید ہدایات لینے کے لیے وقت درکار ہے ،جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس د یئے کہ آئندہ سماعت تک آپ اٹارنی جنرل سے تحریری دلائل لے لیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak